Chasing Perfection il volto umano della ritmica | Raffaeli Ivanova e Stoyanov si raccontano su Sportface TV

La nuova puntata di “Chasing Perfection – Inside The Cross Battle” porta dentro la parte pia intima della ginnastica ritmica, mostrando non solo la competizione ma anche ciò che c’è dietro: tensione, abitudini, leadership e ricerca ossessiva del dettaglio perfetto. Il documentario, dedicato a Sofia Raffaelli e al gruppo della Bulgaria, è disponibile su Sportface TV, sia via web che tramite app, ed è uno di quei contenuti che aiutano a capire meglio cosa c’è dietro una pedana. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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