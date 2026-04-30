Durante un'intervista a New York, l'attrice ha raccontato che le sue due figlie, di cui ha parlato apertamente, sono coinvolte nella scelta dei loro futuri partner. Ha spiegato che le ragazze, ormai adulte, prendono decisioni autonome riguardo alle persone con cui desiderano condividere momenti significativi della loro vita. La conversazione si è concentrata sulla loro crescita e sulle relazioni personali, senza entrare in dettagli specifici.

? Cosa sapere Charlize Theron rivela a New York che le figlie Jackson e August selezionano i partner.. L'attrice esclude la convivenza con nuovi compagni per proteggere l'autonomia delle bambine.. A New York, durante il talk con Drew Barrymore del 28 aprile, Charlize Theron ha rivelato come le figlie Jackson di 13 anni e August di 10 anni agiscano da vere e proprie selezionatrici dei suoi potenziali partner sentimentali. L’attrice, che il 22 aprile scorso si era mostrata in splendida forma sul red carpet del Paris Theater per l’anteprima della produzione Netflix intitolata Apex, ha aperto il proprio cuore su una dimensione privata dove il confine tra maternità e vita amorosa si fa sottile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Charlize Theron: le figlie scelgono i nuovi amori

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