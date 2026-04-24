Charlize Theron amava MacGyver Taron Egerton aveva una cotta per Rachel Weisz Le confessioni imbarazzanti dei protagonisti di Apex

Durante la promozione del loro nuovo film, gli attori Charlize Theron e Taron Egerton si sono sottoposti a un'intervista insolita, rispondendo a domande a sorpresa mentre si arrampicavano su una parete da roccia. Theron ha rivelato di aver amato la serie TV MacGyver, mentre Egerton ha confessato di aver avuto una cotta per un’attrice famosa. L’evento è stato trasmesso online come parte della promozione del film.

C’è modo e modo di promuovere l’uscita di un film. Charlize Theron e Taron Egerton hanno scelto il più estremo: intervistarsi a vicenda con domande a sorpresa mentre scalano una parete da arrampicata. L’inedita coppia è la protagonista di Apex, thriller al cardiopalma che arriva in streaming su Netflix a partire dal 24 aprile. Una sorta di gioco mortale del gatto col topo dove lei è la preda e lui un predatore micidiale. I due hanno pensato bene che il modo migliore per raccontare la loro ultima fatica cinematografica fosse quello di ricreare idealmente l’atmosfera di sfida e adrenalina del film. Il risultato è un’intervista doppia decisamente fuori dagli schemi: muscoli sotto sforzo, risate trattenute e qualche confessione che non ci si aspetterebbe mai da due star di questo calibro.🔗 Leggi su Amica.it

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