E se Charli XCX fosse la cosa migliore di Cime Tempestose?

Charli XCX ha sorpreso tutti. Il 13 febbraio ha rilasciato un nuovo album, ma non si tratta di un semplice disco. È la colonna sonora dell’adattamento cinematografico di Cime Tempestose. La scelta ha lasciato perplessi anche i fan più affezionati, che non si aspettavano questa svolta. Ora, l’attenzione si concentra sul collegamento tra musica e classico di Emily Brontë.

Le premesse erano talmente nebulose che persino la schiera oceanica di fan era perplessa: Charli XCX pubblica il 13 febbraio un nuovo album, che però nasce come colonna sonora dell’adattamento cinematografico di Cime Tempestose. Lei, l’imperatrice che ha portato l’hyperpop autotunato e multivitaminico alle masse, viene chiamata da una Emerall Fennell tornata dietro alla cinepresa per musicare la rendizione su pellicola di uno dei romanzi sentimentali più struggenti dell’epoca vittoriana. Era lecito farsi venire due dubbi, no? Poi però a novembre è uscito il primo singolo, House featuring nientemeno che John Cale, e qualcosa è cambiato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

