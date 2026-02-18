charli xcx hot pants cuissardes e attitude da vera brat

Charli XCX ha fatto notizia quando è arrivata alla première indossando hot pants e cuissardes, mostrando un atteggiamento deciso. La cantante britannica ha scelto un look audace, attirando immediatamente l’attenzione dei presenti. Durante l’evento, ha posato per le foto e ha scambiato battute con alcuni fan, dimostrando sicurezza e stile. La sua presenza ha aggiunto un tocco di energia alla serata, che ha visto anche altri artisti emergenti e appassionati di musica. La prima si è conclusa con un’aria di festa e di moda estrema.

Londra accende i riflettori su una première che sa di cinema, musica e identità pop in continua trasformazione. E se il titolo del film è The Moment, il momento – quello vero – sul red carpet lo firma Charli XCX, arrivata al Picturehouse con un look che è dichiarazione di stile, manifesto estetico e capitolo finale di un’era. Charli XCX e il look che racchiude l’era BRAT. Capelli lunghissimi portati sciolti con riga centrale, make-up luminoso e una collana scintillante che cattura la luce come una catena di diamanti liquidi. Ma è la costruzione dell’outfit a raccontare tutto il resto: una giacca in pelle nera dalla silhouette morbida, con vita arricciata e zip frontale, indossata come se fosse l’unico capo necessario. 🔗 Leggi su Dilei.it

Charli XCX archivia la Brat Summer e si immerge nella nebbia di Wuthering Heights: pubblicato il soundtrack albumCharli XCX ha annunciato la fine della sua lunga Brat Summer e ha pubblicato il suo nuovo album, Wuthering Heights, alle 00:00 di questa notte.

Con l’arrivo del docufilm The Moment, Charlie Xcx vuole lasciarsi definitivamente la Brat Era alle spalleCon l’uscita del docufilm The Moment, Charli XCX si propone di segnare una nuova fase artistica, distanziandosi definitivamente dall’era Brat.

