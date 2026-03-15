Dopo il Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026, Charles Leclerc si è mostrato insoddisfatto, parlando di un “bel duello” con Lewis Hamilton ma sottolineando che il divario rispetto alla Mercedes rimane consistente. Il pilota ha commentato la gara senza nascondere la sua delusione, evidenziando la difficoltà di ridurre il gap con le vetture tedesche.

Charles Leclerc non ha troppa voglia di sorridere al termine del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Shanghai, infatti, il monegasco non è stato in grado di salire sul podio, monopolizzato dalle Mercedes, perdendo anche il duello rovente, un vero corpo a corpo con Lewis Hamilton, accontentandosi della quarta posizione che, come detto, non può certo farlo sorridere. La vittoria della gara è andata ad Andrea Kimi Antonelli che ha preceduto George Russell per 5.5 secondi, mentre completa il podio Lewis Hamilton a 25.2. Quarta posizione proprio per Charles Leclerc a 28.8, quinta per Oliver Bearman a 57. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Bel duello con Lewis, il gap con la Mercedes è ancora notevole”

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