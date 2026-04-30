Champions | Psg in vantaggio l’Arsenal punta alla rimonta
Il Paris Saint-Germain si è imposto con un risultato di 5-4 contro l'Arsenal nell'andata della semifinale di Champions League, con la partita che si è svolta prima della sfida di ritorno a Monaco. Questo risultato lascia il punteggio complessivo favorevole ai francesi, che ora si preparano per il match di ritorno a Budapest. L'Arsenal cerca di recuperare lo svantaggio nella partita di ritorno, prevista in sede neutra.
? Cosa sapere Il PSG vince 5-4 l'andata contro l'Arsenal prima del ritorno a Monaco.. Il vantaggio parigino imposta la sfida per la finale di Champions a Budapest.. Il pronostico per la finale di Champions League a Budapest vede il Psg come principale candidato al titolo dopo il punteggio di 5-4 ottenuto nell’andata spettacolare, nonostante la sfida di ritorno si giocherà sul campo del Monaco. Le analisi effettuate dagli esperti in seguito ai risultati delle semifinali d’andata indicano una convergenza quasi totale verso uno scontro diretto tra Psg e Arsenal per il traguardo finale. La squadra francese mantiene un vantaggio strategico grazie alla maggioranza di reti accumulata durante l’ultimo impegno, un match caratterizzato da un ritmo frenetico che ha concludersi con un totale di nove gol.🔗 Leggi su Ameve.eu
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