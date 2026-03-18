Champions League i risultati degli ottavi | rimonta dello Sporting Avanti Psg Arsenal e Real

Nella partita di Lisbona, lo Sporting Lisbona ha superato il Bodo Glimt dopo aver perso 3-0 all’andata, riuscendo a ribaltare il risultato nei tempi supplementari e qualificandosi ai quarti di finale della Champions League. I risultati degli ottavi vedono anche il passaggio del PSG, dell’Arsenal e del Real Madrid.

Milano, 17 marzo 2026 – A Lisbona si consuma l’impresa più incredibile: lo Sporting Lisbona ribalta il 3-0 subito all’andata contro il Bodo Glimt e vola ai quarti dopo i supplementari. La gara si accende nel finale di primo tempo con il vantaggio firmato da Goncalo Inacio, poi nella ripresa arrivano le reti di Goncalo Ramos e Luis Suárez che riportano il punteggio in equilibrio nel doppio confronto. I portoghesi sfiorano anche la qualificazione nei regolamentari, fermati solo da un palo, ma trovano il colpo decisivo ai supplementari: al 92’ segna Maximiliano Araujo, con il gol più rapido nella storia dell’extra time della competizione. Nel finale c’è gloria anche per Rafael Nel, che all’esordio firma il 5-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Champions League, i risultati degli ottavi: rimonta dello Sporting. Avanti Psg, Arsenal e Real Articoli correlati Risultati Champions League LIVE: ribaltone Sporting sul Bodo. Avanti Real, PSG e Arsenaldi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Risultati e marcatori Champions League: Real, PSG e Arsenal agli ottaviTermina agli ottavi di finale l’avventura in Champions League del Manchester City, eliminato dal Real Madrid che arriva ai quarti di finale. Tutto quello che riguarda Champions League Temi più discussi: Champions League 2025/26: calendario e risultati; Champions League: risultati e marcatori delle partite di andata degli ottavi di finale; Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica, marcatori, aggiornamenti e news in tempo reale; Champions League – Risultati delle gare d’andata degli ottavi di finale. Ottavi di finale Champions League: risultati e marcatori delle partite di ritornoPrime partite di ritorno degli ottavi di finale: lo Sporting Lisbona ribalta lo 0-3 contro il Bodo/Glimt e con un clamoroso 5-0 dopo i tempi supplementari conquista la qualificazione ai quarti. Dopo e ... msn.com Champions League, i risultati dei ritorni degli ottavi: ai quarti ci saranno Real Madrid, Sporting, Arsenal e PSGSi aprono le sfide di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Oggi, ... msn.com Sporting e Arsenal si sfideranno ai quarti di Champions League, passano il turno anche il Psg campione in carica e il Real Madrid: quale saranno le otto migliori squadre d’Europa - facebook.com facebook Il Bodo è squadra modesta, non da ottavi di Champions League. Bravissima ad andare oltre i suoi limiti, in 180' può succedere di tutto e con l'Inter aveva pescato il jolly in un mazzo di 100 carte. Ma questi avevano perso in casa con la Juve facendo segnare O x.com