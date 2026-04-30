Champions League rigori e tensione al Metropolitano | Atletico-Arsenal finisce 1-1

Allo stadio Metropolitano si è conclusa con un pareggio la sfida tra Atletico e Arsenal nella fase a eliminazione diretta di Champions League. La partita si è sbloccata con i rigori di Gyökeres e Álvarez, mentre un intervento del VAR nel finale ha annullato un gol di Griezmann per una posizione irregolare. La gara si è giocata tra emozioni, tensione e momenti di grande suspense.

Termina in equilibrio la semifinale d’andata di UEFA Champions Leaguetra Atletico MadrideArsenal. Al Cívitas Metropolitano finisce 1-1, lasciando apertissimo il discorso qualificazione. A sbloccare la gara, proprio allo scadere del primo tempo, è l’Arsenal di Mikel Arteta: dal dischetto non sbaglia Viktor Gyökeres, portando avanti i Gunners al 44’. La risposta dell’Atletico, guidato da Diego Simeone, arriva nella ripresa:al 56’ è Julián Álvareza trasformare il calcio di rigore che valel’1-1. La partita vive anche di episodi:Antoine Griezmannsfiora il vantaggio colpendo una traversa, mentre nel finale il VAR annulla un altro rigore inizialmente assegnato all’Arsenal per un contatto su Eberechi Eze.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Champions League, rigori e tensione al Metropolitano: Atletico-Arsenal finisce 1-1 Notizie correlate Leggi anche: Champions League, Atletico-Arsenal al Metropolitano vale un posto in finale Atletico Madrid-Arsenal (Champions League, 29-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol al Metropolitano?La seconda semifinale di Champions League metterà di fronte l’Atletico Madrid e l’Arsenal, due squadre che non hanno mai trionfato in questa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caos rigori in Psg-Bayern Monaco, furia Kompany e proteste. Cos'è successo in Champions League; Champions League, Atletico Madrid-Arsenal 1-1: serata di rigori, Julian Alvarez risponde a Gyokeres; Atletico Madrid-Arsenal, l'analisi dei rigori nello studio a Champions League Show; Atleti - Arsenal 1-1: a Madrid prevale l'equilibrio. Furia Arteta: Il rigore tolto è inconcepibile, l'arbitro lo ha visto tre volteFuria da parte di Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, per il rigore prima dato e poi tolto dal Var contro l'Atletico Madrid nell'andata della semifinale di Champions. Accetto il rigore che hanno deci ... tuttosport.com Champions: Arteta contro il Var 'assurdo annullare il rigore concesso'(ANSA) - ROMA, 30 APR - Coda polemica nell'1-1 tra Atletico Madrid e Arsenal. Il tecnico degli inglesi, Mikel Arteta, si è detto furioso dopo che alla sua squadra è stato negato un rigore che avrebb ... corrieredellosport.it Conegliano, Sport | Champions League, operazione F4: pantere in Turchia. La saggezza di Haak: “Il vero Mvp è la squadra” - facebook.com facebook Atletico Madrid-Arsenal, diretta: segui la semifinale di Champions League LIVE x.com