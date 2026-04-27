Atletico Madrid-Arsenal Champions League 29-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Pochi gol al Metropolitano?

Da infobetting.com 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La semifinale di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal si svolgerà il 29 aprile 2026 alle 21:00 al Metropolitano. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote per la vittoria sono state pubblicate dai vari bookmaker. Si aspettano poche reti, considerando le caratteristiche difensive delle due squadre e le precedenti sfide tra i due club. Il match rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di qualificarsi alla finale.

La seconda semifinale di Champions League metterà di fronte l’Atletico Madrid e l’Arsenal, due squadre che non hanno mai trionfato in questa competizione: i Gunners si stanno dividendo tra la corsa europea e la voglia enorme di tornare a vincere il titolo in patria, mentre i Colchoneros, dopo aver perso la finale di Copa del. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Atletico Madrid-Arsenal (Champions League, 29-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol al Metropolitano?

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