Champions League Atletico-Arsenal al Metropolitano vale un posto in finale

Da ildifforme.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Allo stadio Metropolitano si gioca la semifinale d’andata tra l’Atletico Madrid e l’Arsenal, una sfida che determina quale delle due squadre si contenderà un posto in finale di Champions League. La partita vede opporsi le filosofie di gioco di due tecnici e i rispettivi metodi di squadra, con Simeone e Arteta pronti a sfidarsi sul campo. La sfida si preannuncia intensa e ricca di azione.

LaUEFA Champions Leagueentra nella sua fase più calda. Questa sera, alCívitas Metropolitano,l’Atletico Madridospital’Arsenalnella semifinale d’andata. Gli spagnoli arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato il Barcellona, mentre i Gunners hanno superato lo Sporting Lisbona, confermando la propria crescita europea. In palio c’è un posto nella finalissima, e la tensione è già alle stelle. L’Atletico di Diego Simeonesi affida all’esperienza di Griezmann e alla fisicità di Alvarez in attacco, con Koke a guidare il centrocampo. Atletico Madrid (4-2-3-1): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Llorente, Koke; Simeone, Griezmann, Lookman; Alvarez.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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