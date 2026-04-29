Champions League Atletico-Arsenal al Metropolitano vale un posto in finale

Allo stadio Metropolitano si gioca la semifinale d’andata tra l’Atletico Madrid e l’Arsenal, una sfida che determina quale delle due squadre si contenderà un posto in finale di Champions League. La partita vede opporsi le filosofie di gioco di due tecnici e i rispettivi metodi di squadra, con Simeone e Arteta pronti a sfidarsi sul campo. La sfida si preannuncia intensa e ricca di azione.

LaUEFA Champions Leagueentra nella sua fase più calda. Questa sera, alCívitas Metropolitano,l’Atletico Madridospital’Arsenalnella semifinale d’andata. Gli spagnoli arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato il Barcellona, mentre i Gunners hanno superato lo Sporting Lisbona, confermando la propria crescita europea. In palio c’è un posto nella finalissima, e la tensione è già alle stelle. L’Atletico di Diego Simeonesi affida all’esperienza di Griezmann e alla fisicità di Alvarez in attacco, con Koke a guidare il centrocampo. Atletico Madrid (4-2-3-1): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Llorente, Koke; Simeone, Griezmann, Lookman; Alvarez.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Champions League, Atletico-Arsenal al Metropolitano vale un posto in finale Kate is backing PSG and Atlético Madrid to go through to the UCL semifinals Notizie correlate Atletico Madrid-Arsenal (Champions League, 29-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol al Metropolitano?La seconda semifinale di Champions League metterà di fronte l’Atletico Madrid e l’Arsenal, due squadre che non hanno mai trionfato in questa... Atletico Madrid-Arsenal (Champions League, 29-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Colchoneros sognano la finaleLa seconda semifinale di Champions League metterà di fronte l’Atletico Madrid e l’Arsenal, due squadre che non hanno mai trionfato in questa... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Anteprima Atleti - Arsenal, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Atletico Madrid-Arsenal, le probabili formazioni dell'andata della semifinale di Champions; Atletico-Arsenal pronostico risultato IA semifinale Champions; Atletico Madrid-Arsenal, dove vedere (anche gratis) in streaming l'andata delle semifinali di Champions League. Atletico-Arsenal: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions LeagueLa semifinale di Champions Atletico-Arsenal, in programma alle ore 21 al Wanda Metropolitano, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Amazon Prime Video. tuttosport.com Atletico Madrid-Arsenal oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederlaAtletico Madrid e Arsenal si affronteranno oggi, 29 aprile, nella seconda semifinale di andata della Champions League. Ieri nella prima il Paris Saint Germain ... lapresse.it Aprile 2018, semifinale di Europa League: Arsenal-Atlético Madrid. Giuliano Simeone ha 16 anni ed esulta per il gol di Antoine Griezmann dalla sua camera da letto, da tifoso, insieme a suo fratello. Aprile 2026, semifinale di Champions League: stasera Giulia - facebook.com facebook In Champions League la partita di andata tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco è finita 5-4: già solo per vedere la sintesi ci vogliono undici minuti x.com