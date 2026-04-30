Champions da record in tv ma Sinner attira di più

Le partite di Champions League trasmesse in televisione ottengono ascolti record, con l'incontro tra PSG e Bayern che si è rivelato il più visto negli ultimi quattro anni. Tuttavia, nonostante l'elevato interesse per le grandi sfide europee, un giocatore italiano continua ad attirare un pubblico superiore rispetto alle partite di club di livello internazionale.

Martedì sera la semifinale di Champions tra Psg e Bayern, manifesto del calcio spettacolo con nove gol, è stata seguita in pay tv da 1 milione e 133 mila spettatori medi, con il 5,7% di share: record di ascolti su Sky per una partita di Champions senza squadre italiane, dopo la finale del 2022 tra Liverpool e Real Madrid. Eppure, il giorno successivo, Jannik Sinner ha attirato, nel momento del match, un pubblico televisivo più ampio. Non in termini di ascolti assoluti, perché il quarto di finale di Madrid contro l’astro nascente Jodar andava in onda nel pomeriggio e non in prima serata come il calcio: l’audience media si è infatti fermata a 600 mila spettatori.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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