La Cgil Abruzzo Molise ha criticato il nuovo decreto del governo, sottolineando che non porta benefici diretti ai lavoratori. Secondo il sindacato, nel provvedimento sono previsti 960 milioni di euro destinati alle imprese, senza specifici interventi a favore dei dipendenti. La denuncia si focalizza sulla mancanza di misure volte a migliorare le condizioni dei lavoratori o a sostenere i loro diritti.

?? Cosa sapere La Cgil Abruzzo Molise denuncia 960 milioni di euro destinati alle imprese nel nuovo decreto. L'inflazione al 2,9% e il calo dei salari reali colpiscono i lavoratori in Abruzzo. Carmine Ranieri, segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, denuncia la mancanza di benefici per i lavoratori nel decreto del Governo alla vigilia del Primo Maggio tra Giulianova, Luco dei Marsi, Ortona e Santa Croce di Magliano. Il clima che si respira nelle piazze abruzzesi e molisane in vista de .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cgil: “Decreto governo: zero benefici per i lavoratori

Notizie correlate

Ranieri (Cgil Abruzzo Molise) per il primo maggio e il decreto del Governo: "Nessun beneficio per lavoratrici e lavoratori"Un pensiero per il primo maggio alle popolazioni che soffrono per le guerre con conseguenze dei conflitti che arrivano anche in Italia, alimentando...

Decreto sicurezza, la dura critica della Cgil al Governo: un testo repressivo che ignora il caro vitaAttraverso una nota ufficiale, la Cgil ha espresso un forte dissenso in merito alla definitiva approvazione in Parlamento del decreto sicurezza.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Cgil in presidio a Roma contro il decreto sicurezza pericoloso e sbagliato; I giudizi delle parti sociali sul decreto lavoro del Governo; Primo Maggio, sindacati insieme sul palco ma divisi sul decreto lavoro: sì da Bombardieri e Fumarola, no da Landini. Però nessuno mette in discussione l’unità ritrovata; Blocchiamo il dl sicurezza! giovedì 23 aprile presidio in Piazza Capranica a Roma.

DECRETO PRIMO MAGGIO 2026 | Il salario giusto del Governo divide Cisl e CgilIl Governo ha approvato il Decreto Primo maggio con provvedimenti sui salari e i contratti che dividono i sindacati ... ilsussidiario.net

I giudizi delle parti sociali sul decreto lavoro del GovernoTra i rappresentanti all'incontro sindacale transfrontaliero a Rabuiese, solo la Cgil fuori dal coro (serve di più). Gli industriali apprezzano ... rainews.it

Alla vigilia del Primo Maggio il segretario generale della Cgil indica le priorità per rimettere al centro il lavoro: aumentare i salari, cancellare la precarietà, contrastare le morti sul lavoro e garantire formazione continua https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/ - facebook.com facebook

#Livorno, al via in Fortezza Nuova le Giornate della Libertá e del Lavoro! Dal 25 aprile al 1 maggio dibattiti, mostre, spettacoli e concerti. Vi aspettiamo!! #CGIL x.com