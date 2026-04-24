Decreto sicurezza la dura critica della Cgil al Governo | un testo repressivo che ignora il caro vita
La Cgil ha manifestato pubblicamente il proprio dissenso dopo l’approvazione definitiva in Parlamento del decreto sicurezza. In una nota ufficiale, il sindacato ha definito il testo come repressivo e ha criticato il fatto che non tenga conto delle difficoltà legate al costo della vita. La posizione del sindacato si aggiunge alle altre voci di opposizione che contestano le misure contenute nel decreto.
Attraverso una nota ufficiale, la Cgil ha espresso un forte dissenso in merito alla definitiva approvazione in Parlamento del decreto sicurezza. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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