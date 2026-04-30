CF presenta il Rapporto Imprese e Avvocati 2025 realizzato in collaborazione con Format Research

Il rapporto “Imprese e Avvocati 2025”, realizzato con il supporto di Format Research, analizza le modalità di collaborazione tra aziende e professionisti legali. I dati indicano che le imprese italiane preferiscono sempre più instaurare rapporti di collaborazione duraturi e strategici con gli avvocati, passando da consulenze occasionali a partnership più strutturate. L’indagine è stata presentata il 30 aprile 2026 in una sede a Arezzo.

Arezzo, 30 aprile 2026 – Le imprese italiane si affidano sempre di più agli avvocati, con un rapporto che si è evoluto dalla “ consulenza a chiamata” alla collaborazione continuativa e strategica. È quanto emerge dal nuovo report «Imprese e Avvocati 2025», commissionato dall’Organismo Congressuale Forense (OCF) e realizzato da Format Research, che fotografa la relazione tra il mondo imprenditoriale e la professione legale, integrando per la prima volta il doppio punto di vista di imprese e avvocati. L’Osservatorio “Imprese e Avvocati”, giunto alla sua terza edizione, conferma il ruolo chiave dell’avvocatura nella gestione, nella prevenzione...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - CF presenta il Rapporto “Imprese e Avvocati 2025” realizzato in collaborazione con Format Research Notizie correlate Domani 21 aprile Enrico Fontana presenta il “Rapporto ecomafia 2025”Arezzo, 20 aprile 2026 – Domani 21 aprile Enrico Fontana presenta il “Rapporto ecomafia 2025” Appuntamento alla Casa dell’Energia di Arezzo per il... Leggi anche: Samsung presenta un nuovo display biodegradabile realizzato con fitoplancton: carta e plastica andranno via