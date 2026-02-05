Samsung presenta un nuovo display biodegradabile realizzato con fitoplancton | carta e plastica andranno via

Samsung ha svelato un nuovo tipo di schermo che si può smaltire facilmente perché è fatto con fitoplancton. La tecnologia punta a sostituire la plastica e la carta usate finora, riducendo così l’impatto ambientale dei dispositivi elettronici. La presentazione è arrivata come risposta alle crescenti preoccupazioni sull’inquinamento causato dai materiali tradizionali. Ora si aspettano i primi test sul campo e le applicazioni pratiche di questa innovazione.

**** È un nuovo passo verso un futuro più sostenibile. Il marchio sudcoreano Samsung ha presentato un display e-paper realizzato con un materiale innovativo: la bio-resina derivata dal fitoplancton. Il dispositivo, denominato Samsung Color E-Paper, è stato presentato all’interno del contesto crescente della sostenibilità tecnologica, e rappresenta un’evoluzione significativa rispetto alle soluzioni tradizionali, ormai in gran parte basate su carta o plastica. Il nuovo pannello, di 13 pollici, è stato creato per essere utilizzato in ambiti come negozi, uffici, banconi o scaffali, dove la segnaletica informativa è ancora dominata da fogli stampati.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Samsung Display

Cermec ha annunciato che il progetto di un nuovo biodigestore presso l’impianto di via Longobarda non sarà realizzato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Samsung Display

Argomenti discussi: All’ISE 2026 di Barcellona, Samsung inaugura una nuova era per i display professionali immersivi con il nuovo Spatial Signage Display; Samsung presenta EHS All-in-One: acqua calda e riscaldamento fino a -25 gradi; Samsung lancia SOVIS, la sua visione per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026; Samsung presenta Color E-Paper da 13 pollici: display effetto carta con scocca in bio-resina.

Samsung presenta il Color E-Paper da 13 pollici, realizzato in bio-resina di fitoplanctonSamsung lancia il nuovo display e-paper a colori da 13 pollici per il digital signage, sostenibile, leggero e gestibile via app. tech.everyeye.it

Samsung presenta Color E-Paper da 13 pollici: display effetto carta con scocca in bio-resina? Importante: AMD Ryzen 7 9850X3D vs Intel Core Ultra 9 285K: ecco chi vince in gaming e produttività ? Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte ? ... tuttotech.net

Samsung presenta il Color E-Paper da 13 pollici: display “effetto carta” con scocca in bio-resina https://www.chinasmartbuy.com/blog/samsung-presenta-il-color-e-paper-da-13-pollici-display-effetto-carta-con-scocca-in-bio-resina/ # #samsung facebook

Samsung presenta la Pin Collection di Olimpia Zagnoli: spille d'autore che uniscono design e simboli olimpici, omaggio ai valori dello sport. #Samsung #Olimpiadi #OlimpiaZagnoli megamodo.com/samsung-celebr… x.com