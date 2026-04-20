Domani 21 aprile Enrico Fontana presenta il Rapporto ecomafia 2025

Domani, 21 aprile, si terrà a Arezzo la presentazione del “Rapporto ecomafia 2025” presso la Casa dell’Energia, nell’ambito del ciclo “Pagine verdi”. La conferenza sarà condotta da Enrico Fontana e si concentrerà sui dati e le analisi relativi alle attività illecite legate all’ambiente, con un focus sulle tendenze e le problematiche emergenti nel settore. L’evento coinvolgerà esperti e rappresentanti di enti pubblici e associazioni ambientaliste.

Arezzo, 20 aprile 2026 – Appuntamento alla Casa dell’Energia di Arezzo per il ciclo “Pagine verdi”. Sarà Enrico Fontana, Responsabile dell’Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente, a presentare domani 21 aprile alle 18 alla Casa dell’Energia di Arezzo, il volume Rapporto Ecomafia 2025 (Edizioni Ambiente), come terzo e ultimo appuntamento del ciclo “Pagine Verdi – Incontri con l’autore”, rassegna dedicata ai temi dell’ambiente e della sostenibilità organizzata dalla neonata associazione Seed aps. Fontana guiderà il pubblico dentro i dati e le tendenze emerse dall’ultima edizione del rapporto, uno dei principali strumenti di analisi sul fenomeno della criminalità ambientale in Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Domani 21 aprile Enrico Fontana presenta il “Rapporto ecomafia 2025” Notizie correlate Il ritorno di “Belve”: gli ospiti della puntata del 21 aprile 2025Sono partite le registrazioni Riparte Belve, il talk diretto e senza filtri guidato da Francesca Fagnani, pronto a tornare, dal 21 aprile, su Rai 2... Agroalimentare, da domani a martedì 21 aprile torna “PizzAcademy Tramonti”Torna PizzAcademy Tramonti, l’appuntamento dedicato alla cultura della pizza e alla valorizzazione dell’arte dei maestri pizzaioli italiani. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Si conclude il ciclo di incontri Pagine verdi– Incontri con l’autore; Si conclude il ciclo di incontri Pagine verdi– Incontri con l’autore.