Il Comitato regionale di garanzia del Partito Democratico ha deciso di cancellare gli iscritti Alessandro Morsilli e Luciano Cetrullo dall’anagrafe degli iscritti. La motivazione ufficiale riguarda il loro ingresso nel gruppo misto nel consiglio comunale, situazione che ha portato alla decisione di escluderli dall’organizzazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e confermata dal comitato, senza ulteriori dettagli sulle procedure.

Il Comitato regionale di garanzia del Pd conferma la decisione e cancella dall’anagrafe degli iscritti Alessandro Morsilli (nella foto) e Luciano Cetrullo, colpevoli di essere entrati nel gruppo misto in consiglio comunale. "Grazie alla miope applicazione di un comma dello statuto, senza tenere in alcuna considerazione il percorso nel partito, l’impegno politico ai vari livelli e le motivazioni che hanno portato a questa decisione", lamenta Morsilli, che sui social ha simbolicamente bruciato la tessera con una gif. "Si è voluto fare tabula rasa, con cavilli statutari, di un capogruppo e di un consigliere, in modo da togliere di mezzo soggetti storici di forte caratura critica e libertà di pensiero - denuncia Cetrullo -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cetrullo e Morsilli “cancellati“ dal Pd: "Noi, tolti di mezzo"

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