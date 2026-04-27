Sicurezza e vigili Cesena Siamo Noi va all' attacco | Dal Pd messaggi confusi e contraddittori

A Cesena si riaccende il dibattito sulla sicurezza e la presenza della Polizia Locale. Il gruppo politico locale ha accusato il Partito Democratico di aver inviato messaggi confusi e contraddittori riguardo alla questione degli organici della forza di polizia. La discussione riguarda se le risorse attuali siano sufficienti o se siano necessari ulteriori rinforzi per garantire la sicurezza in città.

Gli organici della Polizia Locale sono sufficienti o c'è bisogno di rinforzi? È su questo nervo scoperto che si riaccende lo scontro politico in città sul tema della sicurezza. Al centro della polemica di Cesena Siamo Noi finisce il Partito Democratico, accusato di muoversi tra messaggi.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza in stazione, Cesena Siamo Noi: "Serve una strategia vera, non può restare un tema da annunci"