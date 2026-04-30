Cesena accende la primavera con un nuovo festival urbano

Da cesenatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cesena si annuncia l’arrivo di una nuova manifestazione urbana che si svolgerà nei prossimi giorni. L’evento si inserisce tra le iniziative cittadine, con l’obiettivo di offrire intrattenimento e promuovere le caratteristiche del territorio locale. La manifestazione coinvolgerà diverse aree della città, attirando partecipanti di varie età e creando un momento di aggregazione per la comunità.

Una nuova manifestazione si inserisce tra gli eventi cittadini, unendo intrattenimento e valorizzazione del territorio. A Cesena è stata annunciata la prima edizione dello Spring Festival, in programma l’8 maggio dalle 15 a mezzanotte, destinato a trasformare uno spazio urbano non convenzionale.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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