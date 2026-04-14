Vasto Marina si accende con il Festival di primavera

Vasto Marina si appresta a ospitare la quarta edizione del Festival di Primavera, un evento che porta in piazza musica, spettacoli e animazioni. La manifestazione si svolgerà nel centro della località balneare, coinvolgendo diverse aree della zona. Sono previsti momenti dedicati alle famiglie e attività per tutte le età, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni e le iniziative culturali locali.

Vasto Marina si prepara a rivivere un’esplosione di colori e spettacoli con la quarta edizione del Festival di Primavera. Un appuntamento ormai atteso, che sabato 25 e domenica 26 aprile e da venerdì 1° a domenica 3 maggio 2026, animerà il lungomare con un ricco calendario di iniziative.🔗 Leggi su Chietitoday.it "Caccia all’Uovo”: si accende la primavera a Marina di Gioiosa IonicaLa primavera a Marina di Gioiosa Ionica si accende con un appuntamento imperdibile dedicato interamente all’infanzia e alle famiglie. Zagabria si accende: Festival delle Luci 2026, arte e innovazione tra storia e primavera.Zagabria si Illumina: Un Festival di Luci tra Storia e Innovazione Dal 18 al 22 marzo 2026, Zagabria si trasformerà in una galleria d’arte a cielo... ASD Bacigalupo Vasto Marina vede l'obiettivo salvezza - facebook.com facebook