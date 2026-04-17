Cinema e IA | nasce lo studio che rivoluziona il set con i video AI

Una nuova società di produzione cinematografica, nata dalla collaborazione tra una startup specializzata in generazione video tramite intelligenza artificiale e un’altra azienda, è stata annunciata di recente. La startup coinvolta si chiama Luma e si occupa di creare video attraverso l’utilizzo di intelligenza artificiale. La società si chiama Innovative Dreams e rappresenta un passo avanti nel settore della produzione cinematografica, grazie all’applicazione di tecnologie avanzate.

La startup specializzata in generazione video tramite intelligenza artificiale Luma ha annunciato la nascita di Innovative Dreams, una società di produzione cinematografica frutto della collaborazione con Wonder Project. Il progetto mira a rivoluzionare il modo in cui vengono realizzati i contenuti audiovisivi, puntando su un modello che fonde l’abilità dei registi esperti con le capacità tecnologiche avanzate dei sistemi IA, con un debutto previsto per la serie The Old Stories: Moses su Amazon Prime. Il cuore pulsante di questa nuova entità risiede nell’integrazione tra il team guidato dal regista Erwin e gli strumenti tecnologici sviluppati da Luma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinema e IA: nasce lo studio che rivoluziona il set con i video AI Best.IA Director Masterclass Ep.1 Roadmap: Oltre la Generazione | Creare film con l'IA #DirectorAI Notizie correlate Oltre lo showroom: nasce l’hub che rivoluziona il design d’arredoIl modello di gestione degli spazi abitativi sta affrontando una metamorfosi profonda, spostando il baricentro dalla semplice vendita di oggetti alla... Brunello Cucinelli rivoluziona l’e-commerce con l’AI: nasce CallimacusNuovo e-commerce per Brunello Cucinelli , che inaugura una piattaforma digitale pensata per offrire ai visitatori un’esperienza basata sull’... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Kazakistan, Astana ospiterà in autunno festival cinema creato con Ia; AI e cinema: la presidente di Cannes ha le idee chiare, ma ha anche ragione?; Al via una settimana di grandi eventi tra sport, cinema e cultura; Mollicone e il cinema nostalgico. Via le incrostazioni su Fiume. The Sweet Idleness, il primo film diretto da un regista IA: nasce FellinAIThe Andrea Iervolino Company AI, la nuova etichetta di intelligenza artificiale di The Andrea Iervolino Company, annuncia con orgoglio la produzione di The Sweet Idleness, il primo film diretto da un ... affaritaliani.it Analizzare una sceneggiatura con l'IA per valutare incassi e fattibilità: nasce QuiltyÈ stata presentata una nuova piattaforma basata sull'Intelligenza Artificiale, chiamata Quilty: analizza un copione e valuta la sua fattibilità economica, le prospettive d'incassi, le strategie miglio ... msn.com Napoli nel Cinema - facebook.com facebook