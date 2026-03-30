La protesi microscopica che fa da ponte fra suoni orecchio e cervello | a Lodi l’intervento di microchirurgia rivoluziona le cure contro la sordità

Nella giornata di fine marzo, si è svolto un intervento di microchirurgia all’interno di un ospedale a Lodi, che ha coinvolto un team locale e un centro di ricerca internazionale. Durante l’operazione, è stata impiantata una protesi microscopica progettata per favorire il collegamento tra suoni, orecchio e cervello. Nel fine settimana, si è tenuto un collegamento tra la sala operatoria di Lodi e un centro di ricerca in Austria.

Lodi, 30 marzo 2026 – Collegamento internazionale, nel fine settimana, tra la sala operatoria dell’ ospedale di Lodi e il Centro internazionale di ricerca sull’udito di Innsbruck. L’équipe di Otorinolaringoiatria del presidio lodigiano, guidata dal primario Vittorio Achilli, ha eseguito, in diretta streaming, un delicato intervento di impianto transcutaneo attivo Vibrant Soundbridge (Vorp), seguito online da specialisti di diversi Paesi. Alla trasmissione via Web hanno assistito audiologi e chirurghi collegati da varie nazioni, tra cui Austria, Germania, Inghilterra e Cina, interessati alla procedura utilizzata in un numero limitato di centri ospedalieri, tra cui proprio quello di Lodi, per l’elevato livello di competenze richieste in ambito implantologico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La protesi microscopica che fa da ponte fra suoni, orecchio e cervello: a Lodi l’intervento di microchirurgia rivoluziona le cure contro la sordità Articoli correlati Lodi: teleassistenza rivoluziona cure oncologicheIl sistema di teleassistenza introdotto dall’Ospedale Maggiore di Lodi sta rivoluzionando la cura dei pazienti oncologici fragili, permettendo la... Da Gaza al policlinico di Bari: protezione civile pugliese, intervento umanitario la scorsa notte Quindici persone fra cui bambini per cure specialisticheDi seguito il comunicato: La Sezione della Protezione Civile della Regione Puglia si è attivata questa notte per consentire il trasferimento al...