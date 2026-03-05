MFE-MediaForEurope | nuova organizzazione del top management in ottica internazionale

Il Consiglio di Amministrazione di MFE-MEDIAFOREUROPE ha deciso di assegnare al CEO Pier Silvio Berlusconi il ruolo di Chairman e Group Chief Executive Officer. La modifica riguarda la struttura di vertice dell’azienda e mira a rafforzare la leadership internazionale. La comunicazione ufficiale è stata diffusa oggi attraverso un aggiornamento interno. La nuova organizzazione del top management entrerà in vigore immediatamente.

Pier Silvio Berlusconi, Chairman e Group CEO: «Evolve il modello di Gruppo per sostenere la nuova dimensione e la crescita internazionale» Il Consiglio di Amministrazione di MFE-MEDIAFOREUROPE ha deliberato di attribuire al CEO Pier Silvio Berlusconi il ruolo di Chairman e Group Chief Executive Officer. Fedele Confalonieri rimane statutory Chairperson. MFE-MEDIAFOREUROPE adotta una nuova organizzazione del top management. La scelta, voluta da Pier Silvio Berlusconi, segna il passaggio da una holding di controllo finanziario a una media company operativa, capace di coordinare e indirizzare direttamente le proprie società in tutti i Paesi, valorizzando le migliori risorse e competenze interne al Gruppo e rafforzando l’innovazione con nuovi presidi organizzativi e manageriali. 🔗 Leggi su Panorama.it

