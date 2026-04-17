Un tesoro nascosto nel muro del ristorante | la scoperta dei carabinieri

Durante un intervento di routine, i Carabinieri hanno scoperto un frammento di storia antica nascosto all’interno di un muro di un ristorante. La scoperta è stata fatta durante controlli di routine, senza che ci fossero segnalazioni o sospetti preliminari. Il reperto è stato immediatamente sequestrato e sottoposto alle verifiche di rito, mentre proseguono le indagini per approfondire le origini e il valore del materiale ritrovato.

Tempo di lettura: 2 minuti Un frammento di storia antica incastonato nella muratura di un ristorante, ignaro ai più, è riemerso grazie all’attenzione e alla prontezza investigativa dei Carabinieri. È accaduto nella mattinata di ieri, 16 aprile 2026 a Pietravairano, nel Casertano, dove i militari della Stazione di Vairano Scalo, al termine di una breve ma mirata attività d’indagine condotta d’iniziativa, hanno denunciato in stato di libertà un imprenditore del posto, ritenuto coinvolto in violazioni in materia di tutela del patrimonio culturale. L’intervento si è concentrato in un noto ristorante della zona, situato sulla SS. Annunziata. Qui,...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Un tesoro nascosto nel muro del ristorante: la scoperta dei carabinieri Notizie correlate Nel ristorante oltre 80 lavoratori al nero: la scoperta nei quaderni del ristoranteCecina (Livorno), 9 marzo 2026 – Oltre 80 lavoratori in nero e più di 430mila euro di incassi non dichiarati in un ristorante di Marina di Cecina. Leggi anche: La mappa del mistero: alla scoperta del tesoro ignorato dei castelli agrigentini tra storia, miti e leggende Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Siete mai stati in questa valle del Piemonte? È un vero tesoro nascosto; Hai una di queste PS4? Potresti avere un tesoro nascosto in casa; Il cuoco e il tesoro nascosto in cucina: spettacolo per bambini al Teatro Laboratorio; Scoperta che sconvolge il Texas: ritrovato un tesoro preistorico intatto. PIETRAVAIRANO - Un tesoro nascosto nel muro del ristorante: scoperto un frammento di sarcofago romano13:16:14 Un frammento di storia antica incastonato nella muratura di un ristorante, ignaro ai più, è riemerso grazie all’attenzione e alla prontezza investigativa dei Carabinieri. È accaduto nella mat ... casertafocus.net Un tesoro nascosto tra le carte: viaggio nell’Archivio di Stato di CesenaGiovedì 9 aprile alla Biblioteca Malatestiana una conferenza per scoprire documenti, curiosità e recenti ritrovamenti ... forli24ore.it Oggi si celebra l’arte in tutte le sue forme, gli artisti, il loro talento e il loro modo di comunicare. Condivido con voi l’immagine della Cappella degli Innocenti, un tesoro “nascosto” a Santa Caterina. Una meraviglia! facebook