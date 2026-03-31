Un automobilista è stato multato mentre guidava una Ford Mustang con un carico di monete d’argento nascosto all’interno dell’auto. L’uomo stava tentando di introdurre illegalmente in Italia un piccolo tesoro, senza dichiararlo alle autorità. L’episodio è avvenuto a Como, il 31 marzo 2026.

Como, 31 marzo 2026 – Al volante di una Ford Mustang che portava con sé un piccolo tesoro da introdurre in Italia di straforo. Materiale da collezione per gli appassionati di numismatica che, probabilmente, sarebbe potuto finire sul mercato nero. I funzionari dell’Agenzia delle dogane, in collaborazione con i militari della Guardia di finanza, hanno bloccato un italiano, al volante di una vettura americana, al valico di Ponte Chiasso. Gli hanno rivolto la domanda di rito, se avesse qualcosa da dichiarare. L’uomo ha provato a “fare lo gnorri”, dicendo di non avere nulla con sé. Il suo atteggiamento, però, ha convinto gli operatori a dare un’occhiata approfondita al veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al volante di una Mustang con un tesoro di monete d’argento nascosto nell’auto: automobilista multato

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