Torino carte Pokemon e One Piece rubate per oltre 20mila euro | due denunce

Un imprenditore del Rivolese, vicino a Torino, ha subito il furto di carte Pokémon e One Piece per un valore superiore ai 20.000 euro mentre tornava dal festival

Gli avevano rubato dall'auto uno zaino con dentro decine di carte da collezione per un valore superiore ai 20mila euro. La vittima è un imprenditore-collezionista del rivolese, vicino a Torino, che il due novembre scorso stava facendo ritorno dal "Lucca Comics", festival che ogni anno richiama migliaia di visitatori nel capoluogo toscano. Il furto era stato subito denunciato ai carabinieri di Alpignano., Dopo poche settimane, il giovane collezionista si era accorto che in un gruppo social dedicato allo scambio e alla rivendita di carte manga, un iscritto aveva pubblicato un annuncio in cui venivano messe in vendita numerose carte che sembravano essere proprio quelle di sua proprietà. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

In valigia ha 20mila carte introvabili di Pokemon e One Piece: valore 90mila euro, scatta la maxi multaUn passeggero proveniente da Tokyo è stato trovato in possesso di oltre 20.

Va in Giappone e torna con 20mila carte di Pokemon e One Piece, maxi multa a Linate: voleva rivenderle per quasi 100mila euroUn viaggiatore si reca in Giappone con l'intento di acquistare e rivendere carte da gioco di Pokémon e One Piece.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Torna da Lucca Comics e gli rubano carte Pokemon per un valore di 20 mila euro; Collettivi Autonomi: A Torino cinque arresti e 12 obblighi di firma; Rientra dal Lucca Comics e gli rubano 20 mila euro di carte Pokémon e One piece: due denunciati; Carta Pokemon da record venduta per 16,5 milioni di euro - IGE.

Rientra dal Lucca Comics e gli rubano 20 mila euro di carte Pokémon e One piece: due denunciatiGli avevano rubato dall’auto uno zaino contenente decine di carte da collezione per un valore superiore ai 20 mila euro. La vittima un imprenditore-collezionista del rivolese che il 2 novembre scorso ... torinoggi.it

30 anni di Pokémon, tra carte, videogiochi e film: le ricerche degli appassionati su idealoRicerche in crescita su Idealo del 34% anno su anno. Charizard è il Pokémon più cercato, mentre il videogioco Leggende Pokémon: Z-A supera anche le box carte come numero di ricerche singole. - Leggi t ... fantasymagazine.it

Mangiare il Ramen con la ciotola di One Piece non è mai stato così divertente https://amzn.to/4qHNbtC (link aff.) - facebook.com facebook