carte pokemon e one piece rubate per oltre 20mila euro 2 denunce

Un ladro ha sottratto carte Pokémon e One Piece per un valore superiore a 20.000 euro, causando grande sconcerto tra i collezionisti. L'uomo ha fatto irruzione in un negozio di fumetti, approfittando di un momento di distrazione del proprietario. La polizia sta analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza per identificare il responsabile. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra gli appassionati, molti dei quali avevano appena acquistato nuove collezioni.

Doveva essere il rientro a casa dopo una delle manifestazioni più attese dagli appassionati di fumetti e carte collezionabili. Per un imprenditore di Rivoli, invece, il viaggio di ritorno dallo scorso Lucca Comics & Games si è trasformato in un incubo. Il 2 novembre, mentre tornava dall’evento, qualcuno ha forzato la sua auto e ha sottratto uno zaino che custodiva una preziosa collezione di carte Pokémon e One Piece. Il valore complessivo superava i 20mila euro, cifra attestata da certificazioni ufficiali. Si trattava di decine di carte rare, numerate e sigillate, conservate con cura maniacale, pezzi ambiti nel mercato del collezionismo, dove rarità e stato di conservazione fanno la differenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

