Centrodestra tra Italia ed Europa a Roma il convegno promosso dalla Fondazione An e dall’Associazione Altero Matteoli

Il 6 maggio 2026 a Roma si svolgerà un convegno intitolato “Centrodestra: dall’Italia all’Europa, una sfida per il futuro”. L'evento, promosso dalla Fondazione An e dall’Associazione Altero Matteoli, è previsto per le 17.30 e si concentrerà sui rapporti tra il centrodestra italiano e le istituzioni europee. La discussione coinvolgerà rappresentanti e figure di spicco dei partiti di area.

Si terrà mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 17.30, a Roma, il convegno dal titolo “Centrodestra: dall’Italia all’Europa, una sfida per il futuro”. L’incontro è promosso dalla Fondazione Alleanza nazionale, in collaborazione con l’ Associazione Altero Matteoli e il Secolo d’Italia, e si svolgerà presso la sala convegni della Fondazione An in via della Scrofa, 43. L’appuntamento si inserisce nel dibattito sul posizionamento del centrodestra italiano nel contesto europeo, con l’obiettivo di mettere a confronto esperienze politiche e culturali diverse. Interventi e partecipanti. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Giuseppe Valentino, presidente della Fondazione An, e di Emilio Brogi, presidente della Fondazione Altero Matteoli.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Centrodestra tra Italia ed Europa, a Roma il convegno promosso dalla Fondazione An e dall’Associazione Altero Matteoli Notizie correlate Leggi anche: Centrodestra tra Italia ed Europa, a Roma il convegno promosso dalla Fondazione An Riforma della Giustizia, a Roma il convegno promosso dalla Fondazione An: giuristi, magistrati e istituzioni a confrontoIl dibattito sulla riforma della Giustizia prosegue con un nuovo momento di approfondimento promosso dalla Fondazione Alleanza nazionale insieme al...