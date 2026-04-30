centrodestra tra italia ed europa a roma il convegno promosso dalla fondazione an

Il 6 maggio 2026 alle 17.30 si svolgerà a Roma un convegno promosso dalla Fondazione An, intitolato “Centrodestra: dall’Italia all’Europa, una sfida per il futuro”. L’evento si concentrerà sui rapporti tra il centrodestra italiano e l’Unione europea, affrontando temi legati alla collaborazione tra le istituzioni nazionali e comunitarie. La discussione vedrà la partecipazione di rappresentanti politici e esperti del settore.

Si terrà mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 17.30, a Roma, il convegno dal titolo “Centrodestra: dall’Italia all’Europa, una sfida per il futuro”. L’incontro è promosso dalla Fondazione Alleanza nazionale, in collaborazione con l’ Associazione Altero Matteoli e il Secolo d’Italia, e si svolgerà presso la sala convegni della Fondazione An in via della Scrofa, 43. L’appuntamento si inserisce nel dibattito sul posizionamento del centrodestra italiano nel contesto europeo, con l’obiettivo di mettere a confronto esperienze politiche e culturali diverse. Interventi e partecipanti. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Giuseppe Valentino, presidente della Fondazione An, e di Emilio Brogi, presidente della Fondazione Altero Matteoli.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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