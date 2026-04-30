Il centrodestra registra un calo di circa tre punti nei sondaggi, mentre il governo affronta una crisi politica con dimissioni interne alla leadership. Le riforme economiche sono ferme e il panorama politico si fa più instabile. La situazione si presenta in un momento di tensione tra le varie forze politiche, con segnali di difficoltà a mantenere l’unità e l’azione governativa.

? Cosa sapere Il centrodestra perde il tre per cento nei sondaggi mentre Meloni affronta dimissioni interne.. Lo stallo su riforme economiche e legge elettorale alimenta la crescita di Futuro Nazionale.. Il centrodestra italiano perde il tre per cento di consensi nei sondaggi a favore di Futuro Nazionale, mentre la stabilità del governo Meloni vacilla tra errori tattici e l’incapacità di varare riforme strutturali sulla crescita economica. La gestione politica dell’esecutivo dal 23 marzo ad oggi è segnata da una sequenza di inciampi, dimissioni e gaffe che hanno messo in difficoltà la Presidenza del Consiglio. Sebbene Giorgia Meloni sia rimasta in carica, la sua leadership appare priva della forza necessaria per cambiare rotta, mostrando un atteggiamento impacciato nel gestire le crisi interne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Centrodestra in calo: crisi di governo e riforme economiche ferme

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