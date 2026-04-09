Il governo italiano segue con la massima attenzione la grave crisi politica economica e sociale che attraversa Cuba e auspica l' avvio di un percorso credibile di riforme democratiche

Il governo italiano ha dichiarato di seguire con attenzione la crisi politica, economica e sociale che interessa Cuba. Ha espresso speranza che si possa avviare un percorso di riforme democratiche credibile nel paese caraibico. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui la situazione a Cuba sta attirando l'interesse internazionale. Nessun dettaglio su eventuali azioni o iniziative specifiche sono stati comunicati.

R oma, 8 apr. (askanews) – Il governo italiano segue “con la massima attenzione” la grave crisi politica, economica e sociale che attraversa Cuba e auspica l’avvio di un percorso credibile di riforme democratiche. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo alla Camera, nel corso del Question Time, a un’interrogazione di Avs sulla crisi umanitaria nell’isola. Tajani ha ricordato che negli ultimi cinque anni oltre un milione e mezzo di persone ha lasciato il Paese, definendo questo dato il segno evidente di una situazione “non più sostenibile”. Crisi a Cuba, il sostegno dell’Italia. Il ministro ha inoltre sottolineato che Cuba è un Paese prioritario per la cooperazione allo sviluppo italiana, con 28 iniziative in corso per circa 45 milioni di euro. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il governo italiano segue "con la massima attenzione" la grave crisi politica, economica e sociale che attraversa Cuba e auspica l'avvio di un percorso credibile di riforme democratiche Crisi economica e riforme in agenda: i temi che dominano la stampa nazionale oggiIl 31 gennaio si apre con un’onda di notizie che spazia da inchieste internazionali a segnali economici, da eventi sportivi di alto livello a... Torna la competizione politica sulle pensioni: un decalogo per coniugare la sostenibilità economica con quella socialeDopo l’ennesimo tradimento delle promesse elettorali sulle pensioni – dalla flessibilità in uscita al superamento della Legge Fornero con “Quota 41”... Separazione delle carriere: Ecco cosa rischi se voti SÌ o NO Si parla di: Tajani: a Cuba crisi non più sostenibile, riforme non rinviabili; Tajani: a Cuba crisi non più sostenibile, riforme non rinviabili | Libero Quotidiano.it. Tajani: a Cuba crisi non più sostenibile, riforme non rinviabiliRoma, 8 apr. (askanews) - Il governo italiano segue 'con la massima attenzione' la grave crisi politica, economica e sociale che attraversa Cuba ... notizie.tiscali.it