Chiude la sede del Centro per l’impiego di Latte Dolce a Sassari

La sede del Centro per l’impiego di Latte Dolce, uno dei quartieri più popolari di Sassari, chiude i battenti. La decisione lascia molti residenti senza un punto di riferimento per l’impiego e i servizi legati al lavoro. La comunità si sente sempre più trascurata e preoccupata per il futuro.

La chiusura della sede del Centro per l'impiego di Latte Dolce, quartiere popolare di Sassari, getta un'ombra lunga su una comunità che si sente progressivamente abbandonata dalle istituzioni. La decisione, che sarà operativa entro aprile, segna l'ennesimo svuotamento di servizi essenziali per i 22mila residenti di Latte Dolce e Santa Maria di Pisa, dopo le precedenti chiusure del Punto Città e della filiale del Banco di Sardegna. Il trasferimento del centro, secondo quanto confermato dall'Aspal e dall'assessora regionale al lavoro Desiré Manca, avverrà verso la borgata di Baldinca, in via Lorenzo Auzzas, scatenando immediate proteste e un senso di frustrazione tra gli abitanti.

