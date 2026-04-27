CPR a Castel Volturno Zinzi | Piantedosi pronto al confronto con il vescovo Lagnese

Il progetto del Centro di Permanenza Rimpatri a Castel Volturno ha suscitato reazioni da parte delle autorità locali e religiose. Il ministro dell’Interno ha dichiarato di essere disponibile a un confronto con l’arcivescovo di Caserta, che aveva espresso alcune posizioni pubbliche sulla questione. La possibilità di un incontro potrebbe aprire una discussione tra le parti coinvolte, senza yet confermare una data o un esito certo.

Si apre uno spiraglio di dialogo istituzionale sul progetto del CPR di Castel Volturno. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha infatti manifestato la propria disponibilità a incontrare l’arcivescovo di Caserta Pietro Lagnese, dopo le posizioni espresse da quest’ultimo nel corso di una.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Cpr a Castel Volturno, Zinzi e Cerreto: "Passo concreto per sicurezza del territorio"Non si arrestano le polemiche sulla realizzazione di un centro per il rimpatrio a Castel Volturno. Cpr a Castel Volturno, Zinzi difende la scelta del governo: "Sinistra ostaggio della sindrome Nimby"“Il Cpr di Castel Volturno, che sarà realizzato da Invitalia per conto del ministero dell’Interno, è una struttura necessaria per rafforzare la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Viminale vuole un Cpr a Castel Volturno, no del governatore campano Fico; Il no dei vescovi campani al Cpr di Castel Volturno. Un territorio già mortificato più volte; A Castel Volturno bando da 43,3 milioni per realizzare il Centro per il rimpatrio; CPR a Castel Volturno: associazionismo, chiesa e regione dicono no. Cpr a Castel Volturno, il vescovo Lagnese convoca una conferenza stampa al Centro FernandesScopri tutti i dettagli riguardo Cpr a Castel Volturno, il vescovo Lagnese convoca una conferenza stampa al Centro Fernandes . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Monsignor Lagnese, 'non serve un Cpr a Castel Volturno'Un secco no alla realizzazione di un Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) a Castel Volturno, comune del Casertano, è arrivato dall'incontro tenutosi oggi al Centro per migranti Fernandes. (AN ... ansa.it CONTE, SPACCATURA INTERNA: L’ADDIO COME “LIBERAZIONE” L’aria che si respira a Castel Volturno è tutt’altro che serena. Le indiscrezioni raccontano di tensioni crescenti e di un ambiente appesantito da equilibri sempre più fragili. "L’addio di Conte s - facebook.com facebook #Hojlund non è al meglio, può saltare la Cremonese: cosa filtra da Castel Volturno x.com