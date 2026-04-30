Centro Ovest la maggioranza si spacca | manca il numero legale consiglio sospeso

Nel Municipio Centro Ovest, il consiglio comunale di ieri, mercoledì 29 aprile, si è concluso con il mancato raggiungimento del numero legale, provocando la sospensione dell’assemblea. La frattura tra i membri della maggioranza ha impedito di proseguire l’ordine del giorno, portando alla conclusione anticipata dei lavori. La seduta si è interrotta dopo che si è verificata una divisione netta tra i presenti, creando una situazione di stallo.

Mare agitato nel Municipio Centro Ovest, dove la maggioranza si è spaccata durante il consiglio municipale di ieri, mercoledì 29 aprile.La tensione è partita dalla richiesta avanzata dal M5s - partito del presidente Michele Colnaghi - di anticipare la discussione relativa al documento sulla.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Alta tensione in consiglio comunale. Adesso si spacca la maggioranzaErano ormai quasi le 14 quando Robert Satiri, capogruppo di Gubbio Civica, ha annunciato la sua scelta e quella dei suoi colleghi di gruppo di... Consiglio Napoli, manca numero legale. Salta voto su ‘Napoli Patrimonio’Tempo di lettura: < 1 minuto Il Consiglio comunale di Napoli non ha approvato la delibera per la costituzione della newco Napoli Patrimonio per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Centro Ovest, la maggioranza si spacca: manca il numero legale, consiglio sospeso; Municipio Centro Ovest, strappo in maggioranza: Pd e Lista Salis lasciano l’aula; Centro Ovest, la maggioranza si spacca su San Benigno: aula abbandonata e consiglio sospeso -; Scontro nel municipio centro ovest: Pd, Linea Condivisa e Lista Salis escono dall'aula. Municipio Centro Ovest, strappo in maggioranza: Pd e Lista Salis lasciano l’aulaMunicipio Centro Ovest, strappo in maggioranza: Pd e Lista Salis lasciano l’aula ... msn.com Scontro nel municipio centro ovest: Pd, Linea Condivisa e Lista Salis escono dall'aulaSi è acceso uno scontro politico nel Municipio Centro Ovest di Genova durante l’ultimo Consiglio, culminato con ... telenord.it Tensione nel Municipio Centro Ovest sulla mozione del Movimento 5 Stelle per riqualificare l’area di San Benigno davanti a Music for Peace. Partito Democratico e Lista civica Silvia Salis sindaca-Linea Condivisa lasciano l’aula per il mancato accoglimento d - facebook.com facebook