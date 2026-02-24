Consiglio Napoli manca numero legale Salta voto su ‘Napoli Patrimonio’

Il Consiglio comunale di Napoli non riesce ad approvare la delibera sulla creazione di Napoli Patrimonio a causa dell’assenza di abbastanza consiglieri in aula. La mancanza di un numero sufficiente di presenti ha impedito di raggiungere la soglia necessaria per votare. Durante la seduta, pochi consiglieri sono rimasti in sala, lasciando il voto irrealizzabile. La questione rimane in sospeso in attesa di una nuova convocazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Consiglio comunale di Napoli non ha approvato la delibera per la costituzione della newco Napoli Patrimonio per mancanza del numero legale in aula. Alla ripresa dei lavori, dopo oltre due ore di sospensione, il consigliere di maggioranza del gruppo ‘Napoli solidale – Europa verde’, Sergio D’Angelo ha preso la parola ribandendo la posizione del gruppo di contrarietà al testo. “ Permangono forti dubbi sulla delibera – ha affermato – e non partecipiamo al voto. Nei prossimi giorni confidiamo di poter incontrare il sindaco e assessore per poter trovare una posizione condivisa su un tema che suscita preoccupazione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Seduta consiliare del 30 dicembre 2025 (terza parte)

