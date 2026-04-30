Centri estivi 2026 a Verbania | aprono il 5 maggio le iscrizioni le scuole coinvolte e le date

Il Comune di Verbania ha annunciato che le iscrizioni ai centri estivi comunali per il 2026 si apriranno il 5 maggio. Sono state pubblicate le date di apertura e chiusura delle iscrizioni, insieme alle modalità di partecipazione. Sono coinvolte diverse scuole del territorio, con dettagli sui periodi e le procedure disponibili sul sito ufficiale del Comune. La comunicazione fornisce tutte le informazioni necessarie per le famiglie interessate.

Il Comune di Verbania ha pubblicato il calendario e le modalità di iscrizione per i centri estivi comunali del 2026. Le famiglie interessate potranno presentare domanda da martedì 5 a giovedì 14 maggio, esclusivamente attraverso la procedura online. Il servizio è progettato per coprire le fasce.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Centri estivi 2026 a Novara: aprono le iscrizioni, le scuole coinvolte e le dateIl Comune di Novara ha aperto le iscrizioni per i centri estivi comunali del 2026. Estate 2026, scuole chiuse? Ecco i centri estivi e le case vacanza del Comune di Milano: quando aprono le iscrizioniMilano, 11 marzo 2026 – La fine dell’anno scolastico, sebbene non imminente, si avvicina. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Centri estivi 2026; Estate 2026 - Pubblicati gli elenchi aggiornati di gestori di attività estive e centri estivi per le fasce di età 9-36 mesi e 3-13/17 anni; Iscrizione ai Centri Estivi 2026; Centri estivi comunali 2026 : iscrizioni al via dal 22 aprile 2026 alle ore 11.00. Centri estivi comunali a Empoli: il programma 2026Con l’arrivo dell’estate, il Comune di Empoli presenta il nuovo programma dei centri estivi comunali 'VerdeAzzurro 2026', rivolto a bambine e bambini e a ... gonews.it Iscrizione centri estivi 2026 | Via libera alle domande, ma restano problemiIscrizione centri estivi 2026 ricca di richieste, a tal punto da aver problemi ad accogliere tutti. Ecco in quali città è già via libera alle domande ... ilsussidiario.net AVVISO PUBBLICO – CENTRI ESTIVI 2026 Il Comune di Crespina Lorenzana informa che è pubblicato un avviso per l’individuazione di soggetti interessati all’organizzazione e gestione dei Centri Estivi 2026 sul territorio comunale. L’offerta estiva dovr - facebook.com facebook