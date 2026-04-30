Centralità Cinecittà terminato il processo partecipativo | ecco come cittadini e municipio vogliono riqualificare il quartiere

Si è concluso il processo partecipativo che coinvolge cittadini e rappresentanti del municipio per la riqualificazione di un quartiere situato tra piazza dei Tribuni e la basilica di San Giovanni Bosco. L’obiettivo è migliorare la vivibilità dell’area senza interventi drastici, mantenendo le caratteristiche attuali e valorizzando gli spazi pubblici. Le proposte raccolte puntano a un intervento di rinnovamento che tenga conto delle esigenze di chi vive e frequenta il quartiere.

Piazza dei Tribuni da un lato, la basilica di San Giovanni Bosco dall’altro. Tra le due estremità, c’è un quartiere da ripensare, senza stravolgimenti, ma con l’idea di renderlo più vivibile. Quel quartiere, Don Bosco, è al centro del progetto della “centralità urbanistica di Cinecittà” giunto.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il nuovo parco lineare di Roma nord. Così il municipio vuole riqualificare l'area sotto il viadotto Bilancio partecipativo: 2 opere per quartiere e 3 milioniIl Comune ha avviato la quinta edizione del Bilancio partecipativo con un budget confermato di tre milioni di euro, destinato a finanziare dodici...