idrocarburi nei limiti nelle acque sotterranee

E’ stata confermata la presenza di idrocarburi nelle acque sotterranee di via Provinciale Montalbano. Fortunatamente, le analisi mostrano che le concentrazioni sono nei limiti previsti dalla legge, quindi non c’è rischio immediato per la salute. I residenti si sono allarmati, ma le autorità rassicurano sulla sicurezza dell’acqua potabile.

E’ stata confermata la presenza di idrocarburi nelle acque sotterranee di via Provinciale Montalbano, ma le concentrazioni delle sostanze in questione si sono rivelate conformi ai limiti previsti dalla legge. Questo, in sintesi, è quanto emerge dalla relazione inviata da Arpat al Comune di Serravalle nei giorni scorsi, a seguito dell’esito di analisi effettuate alla fine di luglio 2025. L’attività di monitoraggio riguarda una zona di Cantagrillo interessata da procedimento di bonifica "per una situazione di potenziale superamento delle Csc (concentrazione della soglia di contaminazione) riscontrata a seguito di segnalazione di odori di idrocarburi nelle aree e negli edifici", un procedimento ambientale avviato nel 2016. 🔗 Leggi su Lanazione.it

