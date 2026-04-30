Cellulari e droga nel carcere di Bellizzi Irpino | otto imputati dopo la perquisizione di Capodanno

Il 31 dicembre 2021, durante le attività di controllo nel carcere di Bellizzi Irpino, la polizia penitenziaria ha effettuato una perquisizione in due reparti. Nell’ambito dell'operazione sono stati trovati cellulari e sostanze stupefacenti. Otto persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione a questa operazione. La notizia è stata resa nota nelle ore successive alla perquisizione, avvenuta durante le celebrazioni di Capodanno.

Il 31 dicembre 2021, mentre fuori dal carcere di Bellizzi Irpino la città si preparava a salutare il nuovo anno, la polizia penitenziaria condusse una perquisizione in due reparti dell'istituto. Quello che gli agenti trovarono, nelle sette camere controllate, era materiale che in quelle celle non.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Perquisizione in carcere: trovati droga e cellulari Blitz notturno al carcere di Ariano Irpino: sequestri di droga e cellulari durante una maxi operazioneAriano Irpino, 9 aprile 2026 — Nella notte tra l’8 e il 9 aprile, presso la casa circondariale di Ariano Irpino, è stata effettuata una perquisizione... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Bellizzi, fermato il drone con droga e smartphone; Avellino, sequestro di cellulari e droga nel carcere: chiesto il processo. Bellizzi, fermato il drone con droga e smartphoneDrone intercettato sul carcere di Avellino: nuovo tentativo sventato dalla polizia penitenziaria. Al velivolo era agganciato uno smartphone, un caricabatterie e una quantitativo di ... ilmattino.it Bellizzi Irpino, droga e agguati in carcere. Scatta il blitz: «Decapitate le bande rivali»Un terrificante pestaggio in cella, un’aggressione mortale portata da più detenuti contro un loro compagno. Accadde la sera del 22 ottobre nel carcere Graziano di Bellizzi Irpino quando - al culmine ... ilmattino.it La Procura di Avellino ha chiesto il processo per otto detenuti nel carcere di Bellizzi Irpino ritrovati nel dicembre 2021 con telefonini, due di loro anche con un coltello e droga al termine di una perquisizione - facebook.com facebook