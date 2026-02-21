Perquisizione in carcere | trovati droga e cellulari

Durante una perquisizione straordinaria nel carcere di Carinola, agenti della polizia penitenziaria hanno scoperto droga e cellulari nascosti tra i detenuti. La ricerca, ordinata dal comandante, mira a contrastare le attività illecite all’interno della struttura. Gli operatori hanno trovato sostanze stupefacenti e dispositivi elettronici di contrabbando, che sono stati sequestrati. La scoperta rafforza l’impegno delle autorità nel mantenere la sicurezza e l’ordine nel carcere. La situazione rimane sotto controllo.

L'operazione della polizia penitenziaria a Carinola. Il plauso del segretario Osapp Palmieri: "Proporremo riconoscimento per gli agenti" Droga e cellulari sono stati rinvenuti e sequestrati nel carcere di Carinola. Questo il bilancio di una perquisizione straordinaria, effettuata su disposizione del comandante, dagli agenti della polizia penitenziaria nell’ambito delle attività di prevenzione riguardante l'introduzione illecita di stupefacenti e mezzi di comunicazione all'interno del penitenziario. Nel dettaglio, all'interno di un reparto detentivo del padiglione nuovo sono stati rinvenuti due panetti di hashish e due smartphone pronti all'uso per contatti all'esterno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Carceri, a dicembre a Poggioreale trovati 62 cellulari e un kg drogaA dicembre, nel carcere di Poggioreale, sono stati sequestrati 62 cellulari e circa un chilogrammo di droga.

Leggi anche: Carcere di Barcellona, scoperti cellulari e droga

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.