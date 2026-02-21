Perquisizione in carcere | trovati droga e cellulari
Durante una perquisizione straordinaria nel carcere di Carinola, agenti della polizia penitenziaria hanno scoperto droga e cellulari nascosti tra i detenuti. La ricerca, ordinata dal comandante, mira a contrastare le attività illecite all’interno della struttura. Gli operatori hanno trovato sostanze stupefacenti e dispositivi elettronici di contrabbando, che sono stati sequestrati. La scoperta rafforza l’impegno delle autorità nel mantenere la sicurezza e l’ordine nel carcere. La situazione rimane sotto controllo.
L'operazione della polizia penitenziaria a Carinola. Il plauso del segretario Osapp Palmieri: "Proporremo riconoscimento per gli agenti" Droga e cellulari sono stati rinvenuti e sequestrati nel carcere di Carinola. Questo il bilancio di una perquisizione straordinaria, effettuata su disposizione del comandante, dagli agenti della polizia penitenziaria nell'ambito delle attività di prevenzione riguardante l'introduzione illecita di stupefacenti e mezzi di comunicazione all'interno del penitenziario. Nel dettaglio, all'interno di un reparto detentivo del padiglione nuovo sono stati rinvenuti due panetti di hashish e due smartphone pronti all'uso per contatti all'esterno.
