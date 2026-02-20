Aston Martin tratta per cedere i diritti sul marchio al team di Formula 1 per 50 milioni

Aston Martin ha deciso di vendere i diritti sul suo nome al team di Formula 1 per 50 milioni di euro. La casa automobilistica ha approvato l’accordo durante l’assemblea degli azionisti, che ha dato il via libera alla trattativa con Amr GP Holding, la società che controlla il team di F1. La manovra mira a rafforzare le finanze dell’azienda e a sviluppare nuovi progetti. L’intesa sarà ufficiale una volta completati i passaggi burocratici.

Aston Martin registra per il 2025 un risultato operativo sotto le aspettative. A confermarlo è il costruttore inglese, che ha dichiarato di aver venduto 5.448 vetture nello scorso anno, mentre in quello precedente ne aveva immatricolate oltre 6.000. Il margine operativo lordo previsto è del 29,1% dei ricavi, con un conseguente risultato operativo "leggermente al di sotto delle stime degli analisti di 184 milioni di sterline (210,51 milioni di euro)". La casa britannica ha indicato le potenziali cause di questo risultato non all'altezza delle previsioni: tra queste "uno scenario altamente sfidante" a livello generale, con diversi fattori esterni da tenere in considerazione tra cui l'aumento dei dazi negli Stati Uniti.