Britney Spears | 200 milioni di dollari per cedere i diritti del suo intero catalogo musicale

Britney Spears ha venduto i diritti del suo catalogo musicale alla società Primary Wave. La pop star americana riceverà circa 200 milioni di dollari. La notizia circola da pochi giorni e rappresenta un passo importante nella sua carriera. La Spears ha deciso di cedere i diritti dopo anni di battaglie personali e legali. Ora il suo patrimonio musicale passa nelle mani di un’azienda specializzata nella gestione di cataloghi artistici.

La pop star americana Britney Spears ha ceduto i diritti del suo intero catalogo musicale alla società Primary Wave per una cifra stimata intorno ai 200 milioni di dollari. L’operazione, datata 30 dicembre, segna una nuova fase nella gestione del patrimonio artistico della cantante, dopo la conclusione della tutela legale che l’ha tenuta sotto controllo per oltre un decennio. Britney Spears, icona degli anni ’90 e 2000, torna a far parlare di sé, non per un nuovo singolo o un tour mondiale, ma per una decisione finanziaria di notevole portata. La vendita del suo catalogo musicale rappresenta un passaggio significativo per l’artista, che ha finalmente ripreso in mano le redini della propria vita e delle proprie finanze.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Britney Spears Taylor Swift regala quasi 200 milioni di dollari al suo team: la generosità della popstar non ha limiti Taylor Swift dimostra ancora una volta la sua generosità, regalando quasi 200 milioni di dollari al suo team. Le nuove immagini di Britney Spears preoccupano i fan Le recenti immagini di Britney Spears condivise sui social hanno attirato l’attenzione dei suoi fan, che hanno evidenziato alcuni dettagli preoccupanti. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Britney Spears Argomenti discussi: Britney Spears vende i diritti del suo catalogo musicale; Britney Spears vende il suo catalogo musicale; Britney Spears vende i diritti sul suo catalogo musicale; Britney Spears: cessione catalogo per 200 milioni di dollari. Britney Spears vende il suo catalogo per 200 milioni di dollariAGI - Britney Spears è tornata a far parlare di sé, ma questa volta il palcoscenico non è un’arena da concerto, bensì i tavoli della finanza di alto livello. Secondo diverse indiscrezioni trapelate da ... msn.com Britney Spears vende il suo catalogo musicaleBritney Spears ha venduto a Primary Wave i diritti del suo catalogo musicale, che include brani iconico come '...Baby One More Time' e 'Oops!...I Did It Again'. Lo riportano Tmz e altri media american ... ansa.it Charlotte Casiraghi lancia un messaggio a Britney Spears: «Eri il mio idolo, ma vedevo la tua fragilità». Ecco che cosa ha a che fare con il suo nuovo libro - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.