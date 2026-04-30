? Cosa sapere Cecilia Vicuna presenta la mostra El glaciar ido presso il Castello di Rivoli.. L'installazione utilizza materiali naturali raccolti tra la Dora Riparia e i laghi di Avigliana.. Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea ospita nella Manica Lunga la mostra personale di Cecilia Vicuna intitolata El glaciar ido, un evento che segna il ritorno dell’artista in un’istituzione dove aveva esposto per la prima volta nel 2000 con la collettiva Quotidiana. L’esposizione proposta mette al centro la riflessione ecologica e femminista di una figura che unisce l’arte alla poesia e all’attivismo, focalizzandosi sulla salvaguardia delle libertà di espressione, della democrazia e delle tradizioni culturali delle comunità indigene.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cecilia Vicuna al Castello di Rivoli: l’arte che salva il pianeta

Notizie correlate

Cecilia Vicuña al Castello di Rivoli: la prima personale italiana tra arte, ecologia e memorie andineIl Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea presenta, dal 29 aprile al 20 settembre 2026, la mostra "Cecilia Vicuña: El glaciar ido (Il...

L’arte che salva il pianeta: Tovani trasforma i rifiuti in bellezzaSabato 18 aprile, alle ore 10:30, la Torre dell’Orologio di Castiglione Garfagnana aprirà le porte per l’inaugurazione della mostra personale di...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Al Castello di Rivoli la prima personale in un museo italiano dedicata a Cecilia Vicuña; Al Castello di Rivoli il ghiacciao scomparso di Cecilia Vicuña; Al Castello di Rivoli la prima mostra personale di Cecilia Vicuña; Il ghiacciaio di lana che si scioglie: al Castello di Rivoli la personale di Cecilia Vicuña.

Cecilia Vicuña in mostra al Castello di Rivoli: un dialogo tra arte e storiaDal 30 aprile 2026, il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea ospiterà la mostra personale dedicata all’artista cilena Cecilia Vicuña. L’iniziativa, che vede protagonista una delle figure più r ... it.blastingnews.com

Al Castello di Rivoli il ghiacciaio scomparso di Cecilia VicunaTorino 30 apr. (askanews) - Il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea presenta nella Manica Lunga Cecilia Vicuna: El glaciar ido (The vanished glacier / Il ghiacciaio scomparso), la prima mostr ... libero.it

Dal 29 aprile al 20 settembre 2026 il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea ospita El glaciar ido, prima mostra personale in un museo italiano dedicata a Cecilia Vicuña. Leggi l'articolo sul sito di #finestresullarte. Nelle immagini: Cecilia Vicuña, El gla - facebook.com facebook

Behind the scenes of the exhibition Cecilia Vicuña: El glaciar ido (The vanished glacier / Il ghiacciaio scomparso), curated by Marcella Beccaria Find out more: castellodirivoli.org/en/mostra/ceci… x.com