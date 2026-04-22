Cecilia Vicuña al Castello di Rivoli | la prima personale italiana tra arte ecologia e memorie andine
Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea presenta, dal 29 aprile al 20 settembre 2026, la mostra "Cecilia Vicuña: El glaciar ido (Il ghiacciaio scomparso)". Si tratta della prima esposizione personale in un museo italiano dedicata all'artista, poetessa e attivista cilena, nata a Santiago.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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