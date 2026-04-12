L’arte che salva il pianeta | Tovani trasforma i rifiuti in bellezza
Sabato 18 aprile alle 10:30 si terrà l’inaugurazione di una mostra personale di Giorgio Tovani presso la Torre dell’Orologio di Castiglione Garfagnana. L’artista presenta le sue opere, realizzate con materiali di scarto, che trasformano i rifiuti in elementi di bellezza. L’evento è aperto al pubblico e invita a scoprire come l’arte possa essere uno strumento di sensibilizzazione ambientale.
Sabato 18 aprile, alle ore 10:30, la Torre dell’Orologio di Castiglione Garfagnana aprirà le porte per l’inaugurazione della mostra personale di Giorgio Tovani. L’artista, che ha radici profonde in Piazza al Serchio pur vivendo a Milano dal 1953, presenterà un percorso espositivo che mette al centro il legame tra espressione creativa e responsabilità ambientale attraverso l’arte materica. Il recupero del rifiuto come nuova dimensione estetica. L’esposizione proposta da Tovani non si limita a una semplice esposizione di quadri, ma si configura come un esercizio di trasformazione radicale della materia. Il nucleo centrale del lavoro dell’artista risiede nella capacità di attingere a oggetti destinati allo scarto per conferire loro una dignità inedita.🔗 Leggi su Ameve.eu
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