Ceccano | bilancio in crescita ok al piano per recuperare i conti

Il Consiglio comunale di Ceccano ha approvato il bilancio 2025, che prevede un avanzo di 9,6 milioni di euro. L’amministrazione ha anche dato il via libera a un piano di interventi volto a migliorare la situazione finanziaria del Comune. La delibera è stata discussa e approvata durante la seduta consiliare, con l’obiettivo di mettere in sicurezza le finanze pubbliche.

? Cosa sapere Il Consiglio comunale di Ceccano approva il bilancio 2025 con un avanzo di 9,6 milioni.. Il disavanzo scende a 4,8 milioni nonostante gli accantonamenti obbligatori fino al 2035.. Il bilancio finanziario 2025 di Ceccano è stato approvato dal Consiglio comunale con un avanzo pari a 9,6 milioni di euro, nonostante le due opposizioni e le due astensioni registrate durante la votazione. La gestione economica dell’ente locale ha mostrato una traiettoria di stabilizzazione che vede il disavanzo scendere da 8 milioni di euro del 2021 agli attuali 4,8 milioni. Secondo quanto esposto da Querqui, l’amministrazione sta operando per garantire che le entrate coprano interamente le spese previste, muovendosi all’interno dei limiti imposti dalla finanza pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ceccano: bilancio in crescita, ok al piano per recuperare i conti Notizie correlate Bilancio e piano investimenti: demografia in crescita, cantieri per 8,5 milioni e nuove opere in arrivoAll’incontro pubblico il sindaco fa il punto: dai futuri cantiere, passando per asfalti, telecamere e servizi medici nelle frazioni È una Bondeno in... Ceccano, sopralluogo al Castello dei Conti: lavori verso la ripresaLa Commissione “Lavori pubblici” ha svolto un sopralluogo nel cantiere del Castello dei Conti, chiuso da quasi tre anni per lavori di restauro.