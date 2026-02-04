Una notizia che ha colpito la città di Faenza: è morto Saverio Plazzi, ex consigliere comunale molto stimato. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo politico locale. L’amministrazione e molti cittadini lo ricordano come una figura impegnata e rispettata, che ha lasciato un segno importante nella comunità. La città si stringe intorno alla famiglia e ai tanti che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Cordoglio nel mondo politico locale. L’amministrazione di Faenza esprime dolore per la scomparsa di Saverio Plazzi, figura nota in città e protagonista di una lunga stagione di impegno politico e civile. Aveva 88 anni. "Uomo di grande integrità e dedizione, Plazzi ha servito le istituzioni locali.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Saverio Plazzi

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Saverio Plazzi

Argomenti discussi: Lutto nel mondo politico bresciano, è morto Gianbattista Ferrari; Lutto nel mondo politico, è morto l'ex consigliere comunale: Ha lasciato un segno importante; Vigevano, lutto nel mondo politico cittadino: è morto Giulio Onori; Lutto nel mondo politico, è morto l'ex consigliere comunale: 'Ha lasciato un segno importante'.

Lutto nel mondo politico bresciano, è morto Gianbattista FerrariSi è spento nella notte al civile, dove era ricoverato. In passato fu consigliere regionale lombardo e comunale in città ... brescia.corriere.it

Lutto nel mondo della politica: è morto Giuseppe BarbieriIl Comune e la città di Miggiano piangono la morte di Giuseppe Barbieri, 57 anni, assessore comunale all’Ambiente e ai Lavori pubblici ... msn.com

Bellunese, Belluno | Bellunesi nel Mondo: lutto per la scomparsa di Celestino Dall’O’, guida della comunità di Le Locle facebook

Lutto nel mondo della medicina barese: si è spento il prof. Luciano Cavallo, maestro della pediatria e dell’endocrinologia pediatrica - News x.com