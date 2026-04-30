L’interrogatorio di Gervasoni, rinviato in un luogo riservato, suscita molta attesa. Per aggiornamenti dettagliati sull’indagine della procura di Milano riguardante gli arbitri e la Serie A, si può consultare regolarmente il reportage di Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera.

Bisogna sempre leggere Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera per capire lo stato dell’inchiesta della Repubblica di Milano sugli arbitri e sulla Serie A. Ferrarella è il faro della cronaca giudiziaria italiana. Stamattina smonta il casino mediatico su Inter-Roma ( per la Procura non c’è nulla, né sparizione dell’audio Var, né bussate eccetera ). E poi scrive dell’interrogatorio previsto questa mattina da parte del pm Ascione (titolare dell’inchiesta) a Gervasoni (il vice del designatore Rocchi, il responsabile del Var). E consiglia: meglio non attendersi nulla da questo interrogatorio. Anche perché formalmente Gervasoni è indagato per Salernitana-Modena dell’8 marzo 2025, insomma non proprio roba succosa.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - C’è troppa attesa per l’interrogatorio di Gervasoni (spostato in un luogo segreto)

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