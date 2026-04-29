Domani alle 11, presso la sede milanese della Guardia di Finanza, si terrà l’interrogatorio di Paolo Gervasoni, che sarà ascoltato dal pubblico ministero Ascione. La verifica riguarda questioni legate all’indagine in corso. L’interrogatorio rappresenta un momento chiave nel procedimento giudiziario.

È fissato per le ore 11 di domani, presso la sede milanese della Guardia di Finanza, il confronto decisivo tra Paolo Gervasoni e il pubblico ministero Ascione. L’ex arbitro, attualmente coinvolto nell’inchiesta che scuote i vertici arbitrali in qualità di supervisore Var, dovrà rispondere formalmente delle accuse legate alla gestione della sfida Salernitana-Modena disputata l’8 marzo 2025. Al centro dell’interrogatorio, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, vi è la condotta del dirigente in merito a una presunta comunicazione illecita intercorsa con il collega Nasca, allora addetto alla sala video. Durante l’atto istruttorio, il magistrato avrà l’obbligo di sottoporre all’indagato l’intero fascicolo probatorio raccolto, sebbene il perimetro dell’accusa resti, per ora, circoscritto unicamente al match dell’Arechi.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Inchiesta VAR: domani l’interrogatorio di Paolo Gervasoni

Notizie correlate

LIVE Arbitri: domani l'interrogatorio di Gervasoni dal pm. Mou: "Non c'è fumo senza il fuoco..."Josè Mourinho era a Milano per un evento pubblicitario, e ha commentato anche il caso arbitri: "Mi sono fatto un'idea ma a me non piace indicare i...

Inchiesta arbitri: anomalie sulle tempistiche e il giallo Gervasoni. Ecco perché si presenterà all’interrogatorioMendes, ancora tu? 35 milioni di euro, è l’attaccante per Juve e Milan Mercato Milan, occasione Ake: possibile addio al Manchester City in estate.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Resta il mistero del derby di San Siro. Rocchi con chi ha parlato del non gradito Doveri?; Inchiesta arbitri e mistero San Siro Rocchi: con chi ha parlato del 'non gradito' Doveri durante Milan-Inter di Coppa Italia?; Rocchi indagato per frode sportiva. Per l'accusa sceglieva arbitri graditi all'Inter. Indagati anche l'addetto al Var Paterna e il supervisore Gervasoni; Inchiesta arbitri: gli indagati, le partite sotto accusa, i club coinvolti: tutto sul caos in Serie A.

Arbitri, domani parlerà Gervasoni: non di Inter-Roma, ma da capire se ci sono audio VarUno degli indagati dell'inchiesta della Procura sarà ascoltato domani dal pm Ascione. Risponderà solo su Salernitana-Modena ... fcinter1908.it

LIVE Arbitri: domani l'interrogatorio di Gervasoni dal pm. Mou: Non c'è fumo senza il fuoco...Tutti gli aggiornamenti e le ultime novità sull'inchiesta arbitri che vede indagati il designatore Gianluca Rocchi, il supervisore Gervasoni e altri varisti ... gazzetta.it

Il designatore arbitrale non fa una bella figura. Così non si conosceranno i nomi della riunione di San Siro. Gervasoni però si presenterà https://www.ilnapolista.it/2026/04/rocchi-non-andra-allinterrogatorio-non-fa-una-bella-figura/ - facebook.com facebook